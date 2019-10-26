Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Soçi mutabakatında Rusya ile anlaşmaya varılan, teröristlerin 150 saatte Güvenli Bölge'yi terk etmesi hususunda "Terör örgütünün tahliyesi 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Son günlerde sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. PKK ve YPG saldırılarını önlemek için sınırlarımızda güvenli bir bölge oluşturduk. Barış Pınarı Harekatı'yla hedefimize büyük oranda ulaştık. Bölgeyi kontrol altına alarak güvenli hale getirdik. 150 saat sonra YPG temizlenmezse işi biz ele alacağız.

"TERÖRİSTLERLE ASLA MASAYA OTURMAYIZ"

Biz asla teröristlerle masaya oturmayız. ABD ile oturduk, 120 saatte temizleyin sonra biz kontrolü alacağız dedik. Şu anda ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler. Aynı anlaşmayı Rusya ile de yaptık.

Biz size artık silah vermiyoruz dediler. SİHA vermediler ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyorduk savunma sanayinin şimdi yüzde 70'ini karşılıyoruz. İçeride ve dışarıda bu kadar rahat edebiliyorsak demek ki artık imkanlarımız çoğaldı.

"KONUTLARI YAPIP DÜNYAYA İSPAT EDECEĞİZ"

Avrupa doğru konuşmuyor. Biz gerekirse Tel Abyad ve Resulayn arasında mültecilerin yaşayacağı konutları yapıp dünyaya ispat edeceğiz.

"BUNLAR YALANCI, DÜRÜST DEĞİLLER"

Bunlar çok da yalancı onu da söyleyeyim, dürüst değiller. AB bize "3,3 milyar euro mülteciler için destek vereceğiz" dedi, vermediler. Biz 40 milyar euro harcadık. "Bize projelerinize bakacağız" diyorlar, ne projesi? Biz işi bitirmişiz. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar. Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı ile yapıp, bunu dünyaya göstereceğiz. Mültecileri ülkelerine geri döndüremezsek kapıları açmak zorundayız."