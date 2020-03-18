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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz

Son dakika: Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz" dedi. Erdoğan ayrıca 20 bin öğretmen atamasının da bugün gerçekleştirildiğini söyledi.

18.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında LGS ve YKS sınavları için "İleri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz" dedi. Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli bir haberde veren Erdoğan, 20 bin öğretmen atamasının daha gerçekleştirildiğini söyledi.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Hazirandaki lise ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. LGS ve YKS gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. Bugün 20 bin öğretmenimizin daha atamasını gerçekleştirdiğimizi de söylemek istiyorum, hayırlı olsun.

"ALDIĞIMIZ HER TEDBİR İNSANLARIMIZIN HAYATINI KORUMAYA YÖNELİKTİR"

Biz 'önce insan' diyen bir medeniyetin, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir kültürün mensuplarıyız. Bunun için aldığımız her tedbir, insanlarımızın hayatını ve geleceğini korumaya yöneliktir. Bu tür hastalıklar, pek çok insanın farkında olmadan virüse maruz kalması ve yine farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırmasıyla yayılıyor. Sağlıklı insanlar hastalığı rahatça atlatırken, herhangi bir rahatsızlığı olan, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyor. Henüz aşısı ve kesin tedavisi olmayan bu hastalıktan en iyi korunma yolu, virüsün bulaşmasını engellemektir. Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamı, hem kendimizin, hem de diğer insanların sağlığını koruma amaçlıdır."

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 bin öğretmenin atamasını daha gerçekleştirdik
Etiketler : Çankaya Köşkü, Ekonomi , Güncel

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