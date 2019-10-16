Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Soçi'ye davet ettiği öğrenildi. Görüşmenin 22 Ekim Salı günü yapılacağı bildirilirken, görüşmede Barış Pınarı Harekâtı'nın ve İdlib'deki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

ZİYARET GÜNÜBİRLİK OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Dün Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i arayarak Fırat'ın doğusu dahil Suriye'deki durumu görüştüğü belirtilmiş ve Putin'in Türk mevkidaşını en yakın zamanda Rusya'ya davet ettiği, Erdoğan'ın daveti kabul ettiği bildirilmişti.