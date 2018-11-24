Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını tanıtmak için Haliç Kongre Merkezi'nde AK Partililer ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Konuşmamın başında Devlet Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti, olarak ülkemizin beka dayanağı olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığını ilan ediyoruz. 3 büyükşehirde aday çıkarmama kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"MİLLET SANDIĞA GÖMECEKTİR"

Zira bu ittifakın içinde milletperverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün destek verdiği partinin içinde olduğu ittifaktan hayır çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağa kaçırıp onlara neler yapıldığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazet ile bir araya gelen oluşumu, benim milletim onları nasıl çukurlara gömdüyse sandığa da gömecektir. Çok çalışacağız.

"MHP'Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

31 Mart yerel seçimlerindeki 40 adayı açıklamak için bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce, milletimize nasıl bir mahalli idareler vizyonu sunacağımızı anlatmak istiyorum.

"BOĞULAN ŞEHİRLERİ BİZ KURTARDIK"

Önümüzdeki ay tüm adaylarımızı ilan ettikten sonra vizyonumuzu anlatacağız. Burada sadece bir çerçeve çizeceğiz. Mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk çıktığımız 2004'te yerel kalkınma başlıyor demiştik. 1755 belediye başkanlığı ile büyük bir kalkınma başlatmıştık. Boğulma haline gelen birçok şehrimiz AK Parti ile yeni bir hale kavuşmuştu. 2007'de marka şehirler sloganıyla seçimlere girdik. Belediyelerin tam yarısına denk gelen 1455 belediye ile milletimizden destek aldık.

2014 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdik. Önce Gezi olayları, sonra FETÖ'nün yargı darbe girişimisonrası girdik. Daima hizmet, daima millet sloganıyla girdik. Belediyelerin yüzde 59'unu kazandık. Böylece mahalli idareler seçimlerindeki en büyük başarımızı kazandık. Şimdi 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu manifestomuzla açıklayacağız. Hizmet belediyeciliği ile daha ileri taşıyacağız.

Şairlere ilham olmuş şehirlerimiz var. Ülkemizin son asırda yaşadığı sıkıntılar şehirlerimizi de yordu, karakterinde derin yaralar açtı. Biz bu asırlık ihmalleri giderme mücadelesi verdik. Kronik sorunları çözerken, belediyeciliğe de yeni bir boyut kazandırdık. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönüller girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini sürdürdük. Seçimler sandıklarda değil, kalpler de kazanılır ve kaybedilir. Bunu çözünce, sandıkların formalite olacağını biliyorduk. Milletin kapısını sadece seçimlerde çalan partiler başarısız oldular. Biz yılın 365 günü millet için çalıştık, sandıktan hep galip çıktık. Başarı formülümüz aynıdır.

"ELİNİ SIKMADIK VATANDAŞ BIRAKMAYIN"

Şunu unutmayın, AK Parti'nin her bir gönüllüsü, her mahalle, her köyde kapısını çalmadık, elini sıkmadık vatandaş bırakmayacak. Buna var mıyız? Sağ olun.

Bakın başlayacak mıyız demiyorum, sürdürecek miyiz diyorum. Oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katmaya çalışacağız. Oy vermeyenlere de hizmet götürerek onların da kalplerini kazanmaya çalışacağız. AK Parti'nin hedefi yüzde yüzü kazanmaktır. Biz oy oranımız düşünce iktidar tehlikede olduğu için değil, milletimizin kalbindeki yerimizden irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Yükseldiğimizde de gönüllerdeki yerimiz sağlam olduğu için seviniyoruz.

1994 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim size... Musluklardan suyu akmayan, binasının önünden çöpü toplanmayan, kaldırımı zaten olmayan, mahallesine çamurdan girilmeyen, ulaşımı yetersiz, iletişimi kopuk... Çocuklarını güvenli bir şekilde salamayan insanı vizyonunuzla heyecanlandıramazsınız. İnsanın varoluşundan gereksinim duyduğu barınma, giyinme, yeme, güvenlik ihtiyaçlarını sağlamanız gerekiyor. AK Parti tıpkı hükümet yönetiminde olduğu gibi, belediyecilikte de ülkenin gelişmesini hedeflemiştir. Bugün şehirlerimizi hayat kalitemizi nasıl yükselteceğimizi tartışıyoruz. Dün yıkık dökük yapılardan bahsediyorduk, bugün yüksek binaları tartışıyoruz. Akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Bunları çoğaltmak mümkündür. Ülkemiz geliştikçe milletimizin olaylara bakışının değiştiğini görüyoruz.

Adaylarımızı tanıyalım:

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2019

Adıyaman: Süleyman Kılınç

Amasya: Cafer Özdemir

Antalya: Menderes Türel

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin

Bayburt: Fatih Yumak

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bolu: Fatih Metin

Burdur: Deniz Kurt

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Diyarbakır: Cumali Atila

Düzce: Faruk Özlü

Elazığ: Şahin Şerefoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Gaziantep: Fatma Şahin

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş: Hayrettin Güngör

Karabük: Burhanettin Uysal

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Malatya: Selahattin Gürkan

Nevşehir: Rasim Arı

Niğde: Emrah Özdemir

Ordu: Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir

Sinop: Ali Çöpçü

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak