Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu

Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve seçenekli olarak hazırladığı infaz düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Yeni düzenlemeye göre; evde infaz, gece infaz gibi alternatifler gelecek.

İşte yeni düzenlemenin detayları:

-Yeni düzenlemeye göre verilen cezanın yarısı cezaevinde geçirilecek.

-1 yıl hapis cezası alan, cezayı hafta sonu veya gece çekebilecek.

-Düzenleme; cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör, mükerrer suçlar gibi suçları kapsam dışında tutacak.

-Kişi 1 ay dahi hapis cezası alsa; belirli süre cezaevinde yatmak zorunda olacak.

-Kadın ve yaşlılara evde infaz uygulanacakken, hamile kadınların cezası 1,5 ay ertelenecek.

-Cezanın infazının beşte biri denetimli serbestlikle geçecek.

MECLİSE SUNULACAK

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde, 30 maddelik ikinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak.

ERDOĞAN "MECLİS GÜNDEMİNE GETİRİYORUZ" DEMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak ortağı olan AK Parti'nin masasına sık sık getirdiği 'af yasası' için Erdoğan'dan sürpriz bir çıkış geldi. 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz" demişti.

"ÖLÇÜLÜ VE ADALETLİ BİR İNFAZ REJİMİ"

Erdoğan, Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.