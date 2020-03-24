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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

24.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur" denildi.

"TERİM'İN HAFİF ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ BULUNMAKTADIR"

Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de dün Twitter hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavi altında bulunan Terim ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

"BABAM ŞU ANDA İYİ"

Deneyimli hocanın kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hem merak edenler hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü çıkacak. Tüm iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse evden çıkmayın" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim’i aradı
Etiketler : Galatasaray Spor Kulübü, Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Spor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs olan Fatih Terim'i aradı

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