Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretiyle ilgili konuştu: Henüz kararımı vermedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede ise 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD ziyaretiyle ilgili olarak "Henüz kararımı vermedim" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 Kasım'da buluşacağını duyurmuştu.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarılarının ardından kürsüde sert sözlerle yüklenen Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamalar Türk-ABD ilişkilerinin 'yavaş yavaş gerildiği' şeklinde yorumlandı.

KÜRSÜDEN ABD'YE SERT SÖZLER: ATILAN ADIMI TANIMIYORUZ

Grup toplantısında yaptığı konuşmada Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımını ve Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarılarını oylamasının ardından sert sözler sarf eden Erdoğan, "Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz zaten. Açık konuşmak gerekirse; kendi dilimizle buna cevap verelim. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yapılan bu… Buna rağmen ülkemize atılan bu iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul görmesinden dolayı üzüntülüyüz. Bu nasıl bir anlayıştır? Biz yıllarca şunu söyledik. Dedik ki, bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Görevlendirelim, heyetleri oluşturalım onlar bu çalışmayı yapsınlar. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra siyasetçiler masaya otursunlar sonra da bunun adını koyalım. Ve biz arşivlerimizi açtık." dedi.

Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amerika'ya seslenmek istiyorum. 1970'li ve 1980'li yıllarda ASALA 21 farklı ülkede Türk büyükelçiliklerine yüzden fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bundan haberiniz var mı? 40'ın üzerinde diplomatımız şehit oldu. Şunu tekrar söylüyoruz. Bizim inancımızda soykırım yasaktır. Bir tehcir olayını soykırım olarak ifade edenler kendilerine göre suçlu aramanın gayreti içindeler.

ABD, bir FETO'ya mahkum olacak kadar küçüldü mü? Bu adamın hala; Adalet Bakanlığımız sizlere 90 koli bu adamın suçlarını gönderdi. Türkiye mahkemelerinin verdiği dosyaları gönderdi. Bir oturun şunu inceleyin ya. Bakmıyorsunuz ve böyle bir terörist başını Türkiye'ye darbe yapan terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa sizin özel olarak kullandığınız bir manivela mıdır? Ya bize bunu teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin.

On binlerce insanın katili bir terör örgütü olan PKK'yı desteklemek uğruna Türkiye'ye ve şahsıma saldıranlara asla eyvallah etmeyeceğiz. Amerika'nın müttefiklik ilişkimiz yanında, siyasi dostluğumuzu da sorgulatan adımlar atmasına ısrar etmesi ilerde en çok kendine zarar verecektir. İnşallah bu yanlıştan da bir an önce dönerler."