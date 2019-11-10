Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarıyla ilgili sert sözler söyledi. Erdoğan, "Sürekli 'Atatürk' diyerek mirasına sahip çıkılmaz. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ ATATÜRK DİYEREK..."

Atatürk istismarıyla ilgili tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fani gibi Atatürk'ün de eksikleri, fazlalılığı olabilir. Sürekli 'Atatürk' diyerek mirasına sahip çıkılmaz. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık. Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalmaktır." dedi.

"ATATÜRK'Ü İSTİSMARCI ZİHNİYETE TERK ETMEYECEĞİZ"

"Cumhuriyeti yüceltmek adına tüm geçmişimizi yok saymaya çalışanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır." diyen Erdoğan, "2200 yılı aşkın devlet tarihimiz en büyük gurur ve güven kaynağımızdır. Atatürk bu milletin en önemli değerlerindendir. Ne Atatürk'ü ne de Cumhuriyet'i istismarcı zihniyete terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK MASKESİ TAKANLAR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir.

"BİZ ŞİMDİ AKILLI BOMBA ÜRETİYORUZ"

Bize paramızla dahi akıllı bomba da vermediler. Biz şimdi akıllı bombamızı da üretiyoruz.

İnlerine girdik, kaçacak delik bile bulamıyorlar. Suriye'de benim işim yok da Suriye'nin bizim topraklarda ne işi var? Benim askerim şehit olmuyor mu? O oradan taciz ateşi yapacak biz de gereğini yapıyoruz. Milli iradeyi alt etmek için ellerindeki gizli açık tüm araçları seferber ettiler, bunda da muvaffak olamadılar.

"365 BİN SURİYELİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ"

Şu ana kadar üç ayrı harekatla Suriye'de ülkemize yönelik terör tehdididin yoğun olduğu 8 bin 100 kilometrekare alanı güvenli hale getirdik. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşü zeminini oluşturduk. Şu ana kadar 365 bin Suriyeli topraklarına döndü.

Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir. Geçmişe Osmanlı'ya, Selçuklu'ya haksızlık etmemek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Samsun'a bir Osmanlı subayı olarak çıkmış, Ankara'daki Meclis'i yine Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir. Cumhuriyetin inşası da Osmanlı'dan devralınan mevcut idari sistem çerçevesinde gerçekleşmiştir. Tarihimiz bizim yörüngemizdir. Yörüngeden çıkan bir gök cismi yok olmaya mahkumsa toplumlar da öyledir. Bugüne kadar milletimizi kadim tarih yörüngesinden çıkarmaya kimse muvaffak olamadı.

"HEPSİ YALAN, İFTİRA"

Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlı'nın kendi silah sanayii yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır, iftiradır. Osmanlı'nın da eksikleri vardır. Bize düşen görev ecdadımızın güçlü yönlerini geleceğimizi aydınlatan bir ışık haline getirmektir. Bizimkiler Bosna Hersek'te Osmanlı olduğundan bihaber. Afrika'ya gidin orada da var. Bunların bunlardan haberi yok. Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri soykırımla, zulümle bezeli olduğu halde kendilerini tam tersi hikayeyle pazarlamaya çalışıyorlar.

Osmanlı'nın silah sanayii olmadığı iddiası da koskoca bir yalandır. Asırlar boyunca dünyaya top tüfek gemi başta olmak üzere silah ihracatı yapan bir ülkeden söz ediyorum.

"TANK PALET FABRİKASININ SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

İnşası süren Anadolu çıkarma gemimiz kendi alanınla sayılı eserlerden biri olacak. 2023 yılında kendi milli savaş uçağımızı göklerde görerek kritik bir eşiği geride bırakmış olacağız. ATAK'tan sonra Gökbey'i üretiyoruz. Bayraktar ve ANKA'dan sonra Akıncı ile bu alandaki üstünlüğü daha da pekiştiriyoruz. Yerli uçağımız dahil ihtiyacımız olan motoru üretecek projemiz hızla ilerliyor. Sakarya'daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun satış nedir, işletme devri nedir? Bunlar Kocaeli'nde SEKA kağıt fabrikası sürekli zararda biz kalktık dedik ki fabrikayı kapatma kararı aldık. İşçileri belediyeye devrettik. Burayı müze haline getirdik. Şu anda orası milli park haline dönüştürüldü. Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil. Yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Dürüst olun samimi olun, biz netice diyoruz, siz farklı yaklaşıyorsunuz. Hakikatle yüzleşmek bazılarının işine gelmiyor."