Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı. Erdoğan, İstanbul yarışı için " İstanbul'da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Bu, büyükşehri vermiş olsa dahi ilçeleri vermediği anlamına gelir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"MİLLETİMİZ 15. DEFA SANDIKTA BİRİNCİ YAPTI"

"AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde ve halk oylamalarında bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı."

"778 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDIK"

"AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yüzde 76'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor."

"24 HAZİRAN SEÇİMLERİNE YAKIN BİR VAZİYETTE"

"Bazıları kendilerini darı ambarında sanıyor. 4,5 senedir bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? Cumhur İttifakı iktidar mı? Nasıl buraya geldiysek bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakının oy oranları 24 Haziran seçimlerine yakın bir vaziyettedir. Cumhur ittifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

BEKA VURGUSU

"Çok önemli bir konuyu ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir."

"TEK SEBEBİ KENDİMİZİ ANLATAMAMIŞ OLMAMIZ"

"Alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimizi kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllerine yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum."

İSTANBUL İMASI

"Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. YSK sonuçları açıklayana kadar itirazlarımız varsa yapacağız. Her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Mesela şu anda Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. Böyle bir tablo var. İstanbul'da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Bu, büyükşehri vermiş olsa dahi ilçeleri vermediği anlamına gelir."