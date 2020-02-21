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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de Esed rejimini destekleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün saat 18.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. Erdoğan, "İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız" dedi.

21.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de farklı tarafları destekleyen Rus Lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. Erdoğan, "Bu akşam 18.00 gibi Putin'le görüşmem olacak. İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız" dedi.

Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Bu akşam 18.00 gibi Putin'le görüşmem olacak. İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. Yoğun bir savaş devam ediyor. Oradaki muhaliflerle rejim arasında yoğun devam eden çatışmalar neticesinde 2 şehidimiz var. Çok çok fazlasıyla 150 rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. Bu konuda son rakamlar 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 doçkalı pikap imha edildi. Oradaki mücadele devam ediyor.

"GÖRÜŞME, ORADAKİ TAVRIMIZI BELİRLEYECEK"

Bu akşamki görüşmemiz oradaki tavrımızı belirleyecek. İdlib halkına zulüm durmadığı sürece bizim oradan çekilmemiz söz konusu değil. Burada bu zulüm duracak. 1 milyona yakın insan sınırımıza göç ediyor. Biz bu insanları nerede iskan edeceğiz.

"HAFTER MAAŞLI LEJYONER"

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Meşru olan lider Serrac'tır. Libya halkıyla 500 yıla yakın bir dostluğumuz var."

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