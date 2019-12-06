Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in anne ve babasını arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, Ceren Özdemir'in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti, aileye başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.