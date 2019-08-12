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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partililere yönelik bayram mesajında, "Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

12.08.2019 14:31 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşma törenine telefon üzerinden katıldı. AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, "Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

"KONGRELERDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız.


Politika, Güncel

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