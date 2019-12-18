Haberler » Politika » Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum - Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilişkin olarak, "Biz gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz. Bizim yapacak çok işimiz var" dedi.

18.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti esnasında kendisini takip eden medya mensuplarına bir demeç verdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kurmasıyla ilgili soruya, "Biliyorsunuz bundan önce de bu işi yaşadık. Üstelik de grup kuracak şekilde ayrıldılar. Ben burada sorsam, kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlarsınız? Mesele bu. Onun için biz gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz onlara bakalım" şeklinde yanıt verdi.

SORU: AK Parti kuruluşundan bu yana pek çok sınamayla karşılaştı. Şimdi AK Parti'nin içinden neşet eden siyasi hareketlerle ilgili yeni bir sınama söz konusu. Bakıldığında AK Parti çınarından kopan bir yaprak söz konusu. Ömrü ne olur? Kurulmakta olan diğer siyasi parti bağlamında ise tabanı bölmek büyük bir vebal değil mi sizce?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çınardan kopan bir yaprak dediniz… AK Parti bir çınardır. Biliyorsunuz, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi onların durumu o. Külliye'ye geldiğiniz zaman çınarlarımızın yapraklarını döktüğünü ama 4-5 ay sonra yine yeşillendiğini göreceksiniz. Düşen yaprak bir daha eski yerine dönmüyor. Biz bunu trenden inenler olarak anlatmıştık. Arkadaşlarıma hep söylüyorum: "Asla gündemimizde olmamalı. Herkes yoluna!" Biz zaten "Durmak yok, yola devam" diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Sadece bir şeyi söylemek herhalde yeterlidir: Özellikle başbakanlık, genel başkanlık görevini bıraktığı zaman bu arkadaşlardan birinin yaptığı konuşmayı dinlemişseniz veya dinlerseniz her şey orada mevcut.

"GÜNDEMİMİZİ MEŞGUL ETMİYORUZ"

Mevcut yol arkadaşlarından ve teşkilatlarından memnun olduğu vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok daha kararlı bir şekilde kongrelerimize hazırlanıyoruz. Kongrelerimizi yapıp, bu kongrelerde gelen arkadaşlarımızla da inşallah 2023 seçimlerine gireceğiz. Bunun dışında başka hazırlanan var mı, yok mu ayrı konu. Varsa vardır. Biliyorsunuz bundan önce de bu işi yaşadık. Üstelik de grup kuracak şekilde ayrıldılar. Ben burada sorsam, kaç tanesinin ismini kaçınız hatırlarsınız? Mesele bu. Onun için biz gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz onlara bakalım" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum

Ahmet Davutoğlu, İsviçre, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

16:54 MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek" - Haberler
16:50 CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi - Haberler
16:48 CHP'li Altay: "Değerli konut vergisinde Anayasa Mahkemesine itirazı değerlendiriyoruz" - Haberler
16:46 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Demokrasiyi işler kılmak için her türlü fedakarlığı yapacağız" - Haberler
16:46 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
14:41 Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı - Haberler
18.12.2019 16:56:50