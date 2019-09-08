Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor... Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Buradan ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha imam hatipli dostlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığı içerisindeyim.

İmam hatip okullarının gelişmesinde sayılarının artmasında emeği olan vakıf insanlarına teşekkür ediyorum.

Büyüklerimizin abilerimizin emaneti olan bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Bu yapıyı öksüz bırakmamak için çalıştık. İmam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Bu çatı bize dürüstlüğü samimiliği, ülkesine milletine ve bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda sabrı mücadeleyi cesareti öğrendik.

Bundan dolayı dört evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönderdim bundan da çok çok huzurluyum. Kendimde imam hatip lisesi mezunu olmayı gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım.

İBB'YE 28 ŞUBAT ELEŞTİRİSİ

İmam hatiplere tacizlerin arttığı son günlerde bu buluşmanın son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir gibi uzun yıllar sonra el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat'ı andıran uygulamalara imza atılıyor. Belli çevrelerde imam hatip hazımsızlığı nüksediyor.

Vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor. Millete ve gençlere hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan kuruluşlarımıza itibar suikastı düzenleniyor.

Seçim döneminde inanç özgürlüğünden bahsedenler milletin saçıyla sakalıyla uğraşıyorlar.

Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi yerini bugün baskıya ve faşizmi aratmayan bir tavra büründü. Seçim döneminde kimsenin aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız diyenler daha şimdiden binlerce insanı kapı önüne koydu.

ERDOĞAN'DAN İKİYÜZLÜLÜK ELEŞTİRİSİ

Cumartesi anneleri için her cumartesi Galatasaray'a gidenler vardı. Peki o yazarlar sanatçılar şimdi Diyarbakır belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılmış olan annelerin yanına niçin gitmiyorlar. Çünkü bunlar iki yüzlü.

Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir.

O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız.

Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar...Ormanlarımız yakıldı. PKK bu ormanların yakılışını üstlendi mi, üstlendi. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK'ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı 'Durun' demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller.

"İMAM HATİPLERDE ONURUMUZLA OYNAMAYA ÇALIŞTILAR"

İmam hatipte bazı hocalarımız "Siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?" dediler, onurumuzla oynamaya çalıştılar ama ne oldu onların gassal dediğinden cumhurbaşkanı çıktı.

Değerli kardeşlerim işte bu noktadan hareketle bizim birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok ama çok önemli bizi bölmek parçalamak gayreti içinde olanlar olabilir. Bu oyunu işte bu kadrolar bozacak. Türkiye üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasak olduğu ıstırap dolu günlere şahit oldu. Bu ülkede insanlar sakalından kılık kıyafetinden dolayı polis tarafından sokaklardan toplandı."

Ayrıntılar geliyor...