Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili olarak, "Cumartesi Anneleri için ayaklananlar, HDP önündeki anneler için niye ses çıkarmıyor?" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar:

"CUMARTESİ ANNELERİ İÇİN AYAKLANANLAR, HDP ÖNÜNDEKİ ANNELER İÇİN NİYE SES ÇIKARMIYOR?"

Galatasaray Lisesi önünde toplanan, 'Cumartesi Anneleri' diye nam salan anneler nam salıyor muydu, salıyordu! Diyarbakır'da analar evlatlarını kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. Onlar için niye ses çıkarmıyorlar?

Analar evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. Kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları diyerek ortalığı ayağa kaldıranlardan en küçük bir ses seda duydunuz mu? Sanatçılar bu hanım kardeşlerimizin yanına uğradılar mı? Herhangi bir açıklamaları yok üstelik de dalga geçiyorlar. Bu ikiyüzlüler evlatlarının peşindeki anaları yanlız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz.

Ormanlar yanıyor. PKK 'Biz yaktık' diye açıklamada bulundu mu, bulundu! Taksim'de 12 ağaç için ortalığı ayağa kaldıranlar ses çıkarıyor mu?

Bizlerin bu ikiyüzlüleri bu millete anlatmamız lazım. Bu HDP denilen bir partinin nasıl bir parti olduğunu, PKK'nın bunun ardından nasıl bir örgütlenme peşinde olduğunu anlatmamız lazım.

İBB'DEKİ İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ YORUM

"Bazı hedeflerin gerisinde kalmışsak bunun faturasını millete değil, kendimize keseceğiz. Bize düşen son zamanlarda karşımıza çıkarılan engeller sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları sür'atle çözmektir.

Bir süredir İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerden işten çıkartılan insanların feryatlarını duyuyoruz. AK Partili belediyelerde bu tür işten çıkarmalar olsa gökkubbeyi başımıza yıkacak olanlara bakıyoruz. Ses, seda yok.

Seçimi kazanamamak bizim sorumluluğumuzdur. Bir yerde gariplere yapılan yardımlar kesilirse, bunlara hemen biz sahip çıkacağız. Ekmeklerinden edilen işçilerin mücadelelerine her türlü desteği biz veririz. Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız. Biz böyle bir davanın temsilcisi olan AK Parti'yiz. Farkımız bu!"

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu. Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı bugün 13'e yükseldi.