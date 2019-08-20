Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.

VALİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında bir açıklamada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, esnafa, bir yıl ödemesiz ve 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredi verileceğini söyledi.

"ALLAH TEKRARINDAN UZAK ETSİN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu. Yerlikaya, vatandaş ve esnafa öncelikle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Biz onlarla beraber hem büyükşehir, Fatih Belediyemiz, diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve kendileriyle paylaştık hem de Sayın Mustafa Varank Bakanımızın dün yapmış olduğu görüşmeden sonra 100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, onun müjdesini verdik. Onun müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Ayrıca onlara destek olması açısından kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da kardeşlerimizle paylaştık. Mehmet Bey, buradaki çarşının sözcüsü. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla da ilgili başta Büyükşehir, Fatih Belediyemiz, kurumlarımız hep beraber alınan, alınacak önlemlerle de ilgili onlarla istişare ettik, onların da değerlendirmelerini aldık."

'İLETİŞİMİMİZ DAHA KUVVETLİ OLACAK'

"Temennimiz, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'umuzda yaşanmasın. Ama yağış olacak, sağanak olacak, kar olacak. Bunlar mutlaka olacak." diyen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp zamanında bütün İstanbul'a, risk olan yerlere, oradaki evsel veya iş yeriyle ilgili hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmaları yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını Mehmet Bey kardeşimize ilettik."

NE OLMUŞTU?

17 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da yağan şiddetli sağanak yağışta Eminönü alt geçit çarşısını su basmış ve çarşıdaki dükkanlarda büyük çaplı hasar meydana gelmişti.