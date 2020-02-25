Son dakika: Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Rusya inkar etse de hava desteği veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. İdlib 'de meydana gelen çatışmalarda 4 farklı günde toplamda 16 şehit vermemize sebep olan Esed rejiminin yaptığı hava saldırıları sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya 'nın hava desteği verdiğini söyledi. Erdoğan, "İnkar etseler de yaptıklarını biliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor. Rusya rejime hava dahil en üst düzeyde destek veriyor. Bizim burada 911 kilometre sınırımız arken biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bütün tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız.

"TAM BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Rus heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron'la aynı şekilde Merkel ve sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim için Putin'le belirlediğimiz tarih en geç 5 Mart'ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan İdlib kentinde, Türk gözlem noktalarına yapılan hava saldırıları sonucu; 3 Şubat'ta 8 askerimiz, 10 Şubat'ta 5 askerimiz, 20 Şubat'ta 2 askerimiz, 22 Şubat'ta ise 1 askerimiz olmak üzere toplam 16 askerimiz şehit düşmüştü.