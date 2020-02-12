Son dakika: Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması: Temennimiz adil bir karara varılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konya 'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Şu anda İdlib'teki devam eden süreci Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı şu andaki askerlerimizin, rejim güçlerinin, hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri, Savunma ve İstihbaratın da Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ PINARI HAREKATI KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Barış Pınarı Harekatı'nın aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Arada geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad'tan Resulayn'a kadar, Tel Rıfat zaman zaman oradaki çalışmalar zaten belli bin zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib. Çünkü İdlib'ten Türkiye'ye yönelik malum bir iltica hareketi var. Bu iltica hareketine de pek müsamaha ile bakmak istemiyoruz. Onu engellemek için de Suriye topraklarında bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparak o insanları orada iskan edelim istiyoruz" dedi.

KADİR ŞEKER SORUSUNA CEVAP

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

TRUMP'LA GÖRÜŞME HER AN OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da erkek arkadaşından şiddet gören Ayşe D'ye yardım etmek isteyen Kadir Şeker, yaşanan boğuşma sonrası kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne sebep oldu. Kadir, verdiği ifadesinde kavga eden çifti görünce olaya müdahale etmek istediğini, müdahale edince Özgür Duran'ın kendisine küfürler ettiğini ve saldırdığını akabinde cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi. Kadir, verdiği ifadesinde yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü ve bu olay sonucunda bıçağın kalbine saplandığını söyledi.

ŞİDDET MAĞDURU KADINDAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER

Şiddet mağduru kadın Ayşe D, verdiği ilk ifadesinde Kadir Şeker'in kendisine yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi. Ardından ifadesini değiştirerek, "Kavga etmiyorduk. Kadir'in bıçaklamasına gerek yoktu. Özgür'ün 19 suçtan sabıkası olması onu kötü birisi yapmaz. Ben onun için 3 çocuğumu bıraktım. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" gibi ifadeler kullandı.