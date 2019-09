Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya metro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu. Konya'ya metro müjdesi veren Erdoğan, "İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. İlk etabın ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz" dedi.

Konya'ya yapılan yatırımlar konusunda "Sizlere teşekkür etmek amacıyla huzurlarınıza geleceğiz dedik ve geldik. Konya büyük medeniyet davamıza bugün de büyük destek veriyor. Bugün burada 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız. Son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık. Eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz inşallah. Karaman hızlı tren hattı bitti. Sinyalizasyon sistemi bitince hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.

CHP VE İMAMOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

CHP'yi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareterini eleştiren Erdoğan, "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Her fırsatta bir araya geliyorlar, kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente gelişinde vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

"AK PARTİ'DEN NE KOPARTIRSAK ANLAYIŞIYLA BİRİLERİ ŞİŞİRİLİYOR"

Erdoğan, partisinden ayrılarak yeni bir parti kuracağı öne sürülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketinde yaptığı konuşmada bu iddialara da atıfta bulundu:

"AK Parti'den ne kopartırsak anlayışıyla birileri sürekli şişiriliyor. Millete söyleyecek sözü olmayanın, gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek, tehditlerle yapılacak bir iş değildir. Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar."

"PANCAR ALIM FİYATI 300 LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini açıkladı. "Şeker kotalarını düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını % 10'dan % 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı % 2,5'e kadar indiriyoruz" dedi.