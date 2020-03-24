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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların tatil edilmesinin uzatılmasıyla ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin dinlenilmesi talimatını verdi.

24.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle bakanlarla görüntülü görüşme üzerinden gerçekleştirdiği çalışmanın videosu yayınlandı. Videoda Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı arasında okulların tatilinin uzatılmasıyla ilgili bir konuşma gerçekleşti.

"OKULLARIN TATİLİNİN UZATMAK İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında okulların tatil edilmesiyle ilgili şu diyalog geçti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bilim Kurulu'yla görüşüp tatili uzatmak istiyoruz ama sizin talimatınız ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama Bilim Kurulu uzatılabilir diyorsa ona uyalım. Onların tavsiyesi istikametinde gitmekte fayda var.

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NE OLMUŞTU?

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya okulların tatilinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı sorulmuş Bakan Koca da çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı toplantıda bu konuda karar çıkacağını ifade etmişti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okulların tatilinin uzatılması konusunda açıklama: Benim gönlüm Bilim Kurulu'nun tavsiyesini dinlemekten yana.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Selçuk, Güncel

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