Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Seçim Yarışıyla İlgili Soruya Böyle Yanıt Verdi: Anketlere Güvenim Kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri ve gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önceki seçimleri örnek göstererek, "Anketlere güvenim kalmadı" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"KAÇAK YAPILAŞMALAR VAR VE BİZİ TEHDİT EDİYOR"

Her türlü sıkıntıyı plansızlıktan yaşıyoruz. En son Kartal'da yaşadık. 3 kat izin var 10 kat yapı yapılmış. Sadece o değil ki. İstanbul'da İzmir'de, buna benzer kaçak yapılaşmalar var ve bizi tehdit ediyor. Kentsel dönüşüm dedik, çalışma başlattık. Bu çalışmayı başlatırken burada oturanlara kiralarını verelim, hemen kiraya geçsinler. Gönüllülük esasıyla biz buraları yıkalım. Konut yapalım.

Çevreye saygılı şehirler yapalım. Siteleri düşünün. Aynı dikey mimari, apartmanda komşular birbirini tanıyor mu? Çocukluğumuza bakalım, biz bırakın apartmanı mahallede arkadaşlarımızla oynar ve çocukluğumuzu yaşardık. Artık çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Sitenin oyun parkı varsa, o onlar için en büyük zenginlik.

Rüşvetle suistimalle değil, kültürle oraya bir değer kazandıran belediyecilik anlayışını bu seçimlerde Türkiye'nin her yerine getirelim diyoruz.

"TOPLU TAŞIMA KÜLTÜRÜ BİLE BİZDE HENÜZ GELİŞMEDİ"

Ben o zaman dedim ki 'İstanbul'a gelene soralım, niye geliyorsun, paran var mı, evin var mı, işin var mı?' Hemen dediler ki, 'Belediye başkanı pasaport soruyor'. Bunu yapabilseydik bugün bu sıkıntıları çekmezdik. Toplu taşıma kültürü bile bizde henüz gelişmedi.

İstanbul'da İcarus diye otobüsler vardı. İçerisinde air condition yoktu, mazot kokusundan geçilmezdi. Halkıma Mercedes alacağız dedim, ve Mercedes otobüslerle hizmete başladık. Şu anda İETT'nin 6 bini aşkın otobüsleri var.

"KAÇAK YAPILAŞMA DEVAM EDERSE FATURA ÇOK AĞIR OLUR"

Bu konu ile ilgili her şeyden önce, depremin sebepleri, sebep-netice ilişkisi açısından önemli. Kentsel dönüşüm neden gündemimize geldi? Biz kaçak yapılaşma ile devam edersek fatura çok çok ağır olur. Japonya'ya bakıyorsunuz 8.5-9 şiddetinde deprem oluyor, neticeye bakıyorsunuz. Zemin etütleri ona göre, inşaatlar ona göre yapılıyor.

Bizde ise bakıyoruz kullanılan malzemeden, Kartal'da gördük, deniz kumundan tutun, inşaat demirlerine kadar, bunların hepsi hurda. Kullanılması gereken çimentosu falan bunlarda bu hassasiyet yok. 3 kat olması gereken yer 8 kat 10 kat olursa bunlar karşınıza bedel olarak gelir.

"VATANDAŞIN DA BİZE YARDIMCI OLMASI LAZIM"

TOKİ bu hassasiyetlerin içindedir. Tüm hassasiyetlere dikkat ediyor. Biz de bu konuda arkadaşlarımızı sıkıştırıyoruz. En ufak bir taviz, fire vermememiz lazım. TOKİ'yi biz para kazansın diye değil, şehirleşmede güveni, güzelliği yakalayalım diye kurduk. Benim vatandaşım da huzur için de buralarda yaşasın.

Kentsel dönüşüm dediğimiz olay da bu. Ama vatandaşın da bize yardımcı olması lazım.

'Benim binam kaliteli değil' noktasından bakmıyor. O yine 'Benim şuanda 5 çocuğum var en azından 5 çocuğumun da birer dairesi olması lazım' diyor. Buradan baktığı için işimizi zorlaştırıyor. Böyle olunca netice almak zorlaşıyor. Medyanın, vatandaşın bize çok yardımcı olması lazım. Kartal'da olduğu gibi, 21 vatandaşımız öldükten sonra… Sonrasında eyvah eyvah deniyor.

Kartal'da ilk olarak 10 binanın yıkım kararını çıkardık. Orada dinlemedik. Bundan sonra da dinlemeyeceğiz. İhbarlar geliyor. Bakanlıklarımız vasıtasıyla tüm oralarda yıkım noktasında sorunlu olan yerlere Valilik yazılarını gönderiyor. Oraları boşaltılarak, kiralarını biz devlet olarak vereceğiz.

"ANKETLERE GÜVENİM KALMADI"

Ankete pek güvenim kalmadı. Ankara'da tecrübe ve dürüstlük arz ediyor. Mehmet Özhaseki Bey 5 dönem Kayseri'de başkanlık yapmış bir isim. Hakikaten çok farklı bir Kayseri inşaa etti. Çevre Şehircilik Bakanı olarak da en büyük ispatı Güneydoğu, Doğu'dur.

Konut noktasında da çok ciddi konut yapımına da girdi. 20 bine yakın o bölgede konut yapıldı. Aynı şekilde Şırnak, Nusaybin, buralarda ciddi konut yapımına girdik. Hakkari'de kim derdi ki Hakkari'ye havalimanı yapılacak. Biz Selahattin Eyyubi Havalimanı'nı yaptık. Ayrım yapmadık. Biz öyle bir şey düşünmedik. Burası da bizim memleketimiz. Van, aynı şekilde… Van depreminden sonra Van'a yaptığımız yatırım o kadar önemli ki.

Hiçbir yerde biz bu ayrımı gütmeden çalışmalarımızı yürüttük.

Şimdi Ankara'da Mehmet Özhaseki Bey yoğun bir çalışmanın içerisinde. Ankaralı kardeşlerim Sayın Özhaseki ile yola devam etme kararını alırsa Ankara çok şey kazanacak. Bakın şuanda CHP adayının afişlerinin altında CHP logosu yok. Burası çok ilginçtir. İsmine oynuyor. CHP adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını biliyor. Siyaset bir defa şeffaf olarak yapılır. Gizli olarak yapılmaz. Çık açık açık söyle.

Geçmişinde bu MHP'liymiş. Artık kimse onun geçmişine bakmıyor, bugününe bakıyor. Bugününe bakarak değerlendirmesini yaptığı anda benim MHP'li kardeşlerim de ona kesinlikle oyunu vermeyecektir.

"DEVLETTEN ALDIĞI PARAYI KANDİL'E BOCA EDİYORLAR"

Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız. Bunu ben değil yasalar söylüyor. Devletten aldığı parayı Kandil'e boca ediyorlar. Biz bu milletin parasını yatırım yapsınlar diye ödüyoruz.

Tabi ki kayyumlar atanabilir. Bu kanunun, hukukun verdiği bir haktır. Biz halkımızı zulme teslim edemeyiz.

Yerelde beka olmayınca genelde de olmaz.

Zillet İttifakı kendi içinde koltuk kavgasında. Bizim böyle bir derdimiz yok.

"KAYYUM ATAMALARINDA GEÇ KALDIK"

Kayyum atamalarında geç kaldık biz geç. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı ne tarih ne millet affetmeyecektir.

HDP, Güneydoğu'da aday gösteriyor. Onun aday gösterdiği yerde CHP, İYİ Parti aday gösteriyor mu? İYİ Parti'nin aday gösterdiği yerde HDP, CHP aday gösteriyor mu?

"PENSİLVANYA'NIN KANDİL'İN TALİMATLARI VAR"

İzmir aynı durumda. Mersin'de Adana'da durumlar aynı. Birinin olduğu yerde bir diğeri yok. Bazı yerlerde hesap şaşırması oluyor, buna girmedikleri oluyor. Olay çok daha ileri gidiyor. Pensilvanya'nın talimatları, Kandil'in talimatları var. 'Güneydoğu'da Doğu'da kendi adaylarımızı destekleyeceğiz ama Batı'da AK Parti'nin MHP'nin kazanmaması için biz aday göstermeyeceğiz' diye çok açık net kendi ekranlarından da bunu dinledik.

Bundan sonra da terörle mücadelede aynı ruh ile devam edeceğiz.

"S&P'NİN TÜRKİYE'YE KARŞI POLİTİK BİR DAVRANIŞI SÖZ KONUSU"

"Bu yeni bir kampanya değil. S&P'nin Türkiye'ye karşı politik bir davranışı sözkonusu. Bu değerlendirmeler ekonomik gelişmelerden uzak, siyasidir. Bizim S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu onları çıldırtıyor.

Bankacılık sistemimiz sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor.

BDDK bu yıl sorunlu kredi oranının yüzde 6 olacağını söylüyor. Nereye düştüğü göstermesi açısından bu da önemli. Sektörlerin genelinde bu oran en kötü senaryoda bile çift haneye ulaşmayacak. Bankacılık bu konuda iyi durumda."

"FİYATLAR BİR ANDA YÜZDE 50 DÜŞTÜ"

"Bundan özellikle bu zincir marketler rahatsız oluyorlar. Buradan bir açıklama yapayım… Biz nereden bu işe girdik, patates, soğan, sivri biber, patlıcan gibi… Bundan dolayı işe girdik. Patatesler, soğanlar depolanıyordu. Vatandaşım üreticiden 2-3 TL'ye alınırken, vatandaşıma 8-10 TL'ye geliyordu. Çarşı pazara arkadaşlarımızı gönderdiğimizde doğru olduğunu gördük. Zincir marketlerde bunun çok daha üst düzeyde olduğunu gördük. Ben arkadaşlarımı gönderdim, doğru olduğunu gördük. AK Partili belediyelerle bu işe girelim dedik. Bu çadırlarda vatandaşlarımıza bu adımı atalım dedik. Bu adımı attık ve fiyatlar bir anda yüzde 50 düştü. 31 Mart'a kadar bu süreç böyle devam edecek. Ama zincir marketlere ne oluyor, neden rahatsız oluyorsunuz? Siz 250-300 çeşit ürün satıyorsunuz. Neden rahatsız oluyorsunuz? Biz et kıymaya girmedik. Bir ara kıyma 35 TL'ye çıktı. Biz ithale girince fiyat 28 TL'ye düştü. Biz devletsek bu zulmü ortadan kaldırmalıyız.

İcabında biz 81 ilde bunu yaygınlaştırırız. Biz devlet olarak bizim piyasada ne işimiz var? Bizim bir görevimiz var o da denetimdir. Fırsatçılara dersini vermemiz lazım."

"CİDDİ MANADA TÜKETİCİYİ RAHATLATACAKTIR"

"İç pazarı tekrar hareketlendirmek için BDDK kredi kartları ile ilgili bir açıklaması oldu. Taksit sınırında vadenin uzatılması konusunda açıklaması oldu. Bu ciddi manada tüketiciyi rahatlatacaktır."

TRUMP GÖRÜŞMESİ

"Açıklamada da anladığınız gibi, aramızdaki ikili görüşmelerimiz genel itibariyle olumlu geçmektedir. Bunda da Suriye konusuna gelince, olumlu bir görüşme yaptık diyebilirim. Savunma Bakanımız Washington'daydı. O da görüşmelerini yaptı. Bu görüşmeler ile birlikte iş daha iyi noktaya gelecek. Net bilgileri Sayın Bakan'dan alacağım. 75 milyar dolar hedefimiz de çok çok önemliydi. Patriotlar meselesi… "Sizin döneminizin değil Obama döneminin getirdiği neticedir. O zaman biz talep ettik. Obama Kongre'den bunu halledebilseydi bu noktaya gelmeyecektik." Kendisi de bana 'çok haklısınız' dedi."

ABD ZİYARETİ İÇİN TARİH VERDİ

"Çok önem verdikleri bir ismi Türkiye'ye Büyükelçi olarak atadılar. 1-2 hafta içinde göreve başlayacak.

Kendisiyle konuştuğumda, 'çok önemli bir büyükelçimi gönderiyorum' dedi. Anlık adımları atma imkanımız olacak.

31 Mart'tan sonra belki ben bir Washington ziyareti yapma durumum olabilir. Belki kendisi Türkiye'ye ziyarette bulunabilir. Bu konular bizim için önem arzediyor. 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız, Rusya ile 100 milyar dolar hedefimiz sıradan olaylar değil. Bu adımları atarak iyi bir konuma geleceğiz."

SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE

"Sayın Trump ile olayı belli bir noktaya taşıdık. Güvenli bölgeyi bizim stratejik anlayışımız dışına taşınırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Benim sınırım. Kontrolün bizde olması gerekir. Havan topu, füze ilk olarak benim ülkeme geliyor. Yoksa benim ülkeme füze düştükten sonra tedbir alınmaz. Yoksa yerinde bunu imha etmek durumundayız. Bunun için de güvenli bölge diyoruz.

Asla buna müsaade etmeyeceğimizi tüm liderlere, gerek Soçi'de gerek Astana'da gerek ikili görüşmelerde söyledik."

GÜLEN'İN İADESİ KONUSU

"Şu an itibariyle bize net ulaşan bir şey yok. Biz tabi elimize geçen belgeyi ABD'ye ulaştırıyoruz ve takipçisiyiz. ABD dışındaki ülkelerde de takibini yapıyoruz. Öncü lider konumundaki FETÖ'cüleri de toparlıyoruz. Yargılanmaları devam ediyor."

MÜLTECİLER

"Bize '3+3 milyar Avro vereceğiz' dediler. Şuana kadar verdikleri 1.7 milyar dolar. Bize proje diyorlar. Ne projesi yahu? Biz yatırdık. Şuana kadar 37 milyar dolar yatırdık. Eser ortada. Biz yapmışız bunu. Gelin buraya, görün diyorum. Bunu zaten bize vermiyorsunuz. AFAD'a, Kızılay'a veriyorsunuz."