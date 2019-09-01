Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti eleştirisi: Birileri sürekli şişiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinden ayrılarak yeni bir parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketinde konuştu.

Konya'daki Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan,son dönemde parti kurma girişimiyle gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a yeni parti eleştirisinde bulundu.

Kurulacak partilerin gideceği tek yerin sandığın dibi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Siyaset yapmak isteyenler milletin huzuna çıkarak hayal ettiklerini ve nasıl yapacaklarını anlatmalılar" dedi.

"AK Parti'den ne kopartırsak" anlayışıyla birilerinin şişirildiğini de belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"KENDİ NEFSİNİZ İÇİN BİR TAKIM İŞLER İÇİNDE OLMAYIN"

"Millete söyleyecek sözü olmayanın, gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek, tehditlerle yapılacak bir iş değildir. 17-25 Aralık'tan sonra da sahaya birilerinin sürülmek istendi. Hiçbiri tutmadı. Bunlar da tutmayacak. Siyaset yapmak isteyenler milletin huzuruna çıkarak hayal ettiklerini ve nasıl yapacaklarını anlatmalılar. Yoksa kendi nefsiniz için bir takım işler içinde olmayın. Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar.

"ELBET BİZİM DE KUSURUMUZ OLABİLİR"

Elbet bizim de kusurumuz ve yanlışımız olabilir. Kusursuzluk sadece Allah'a mahsustur, biz hiçbir zaman muhasebe yapmaktan ve bir takım adımlar atmaktan çekinmedik. Çekinmeyiz de."

İLK TEPKİSİ DEĞİL

Geçtiğimiz hafta parti kurma girişiminde bulunan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez tepki göstermişti. Açıklamasında, "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var"demişti.

Bu sözlere Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da yanıt vererek, "Tehdit lafı siyasetçilere yakışmaz. Tehdit etmek bunlar doğru şeyler değil. Bagajımızda da bir şey yok. Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok" demişti.