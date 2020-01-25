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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ'a gitti.

25.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin olduğu ilk andan bu yana gelişmeleri anbean takip etti. Erdoğan depremi yerinde incelemek üzere Elazığ'a gitti.

Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a ulaştı. Erdoğan'a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eşlik ediyor.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar toplam 22 kişi hayatını kaybetti, 382'si yaralı olmak üzere 1031 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 20.55'te Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıklamasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı ilk anlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" demişti.

"MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

PUTİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiği bir telgraf gönderdi. Putin, hayatını kaybedenler sebebiyle Erdoğan'a üzüntülerini iletti.

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