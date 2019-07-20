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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz

Son dakika! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır" ifadesini kullandı.

20.07.2019 13:07

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nü barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümünde, Türk milleti ve şahsım adına Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım." ifadesiyle başlayan mesajında, şöyle devam etti:

"Türkiye, Barış Harekatı'nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir. Kıbrıs'ı kendi vatanından ayrı tutmayan kahraman Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü'nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır."

Barış Harekatı'nın 20 Temmuz 1974'te, uluslararası hukuka uygun bir biçimde, diplomasinin tüm yolları tüketildikten sonra gerçekleştirildiğine işaret eden Erdoğan, Kıbrıs meselesinde uluslararası meşruiyetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin temel ilkelerinin başında geleceğini vurguladı.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN TÜM İMKANLARINI KULLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta olası bir çözüm, ancak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğinin teminat altına alındığı, güvenlik kaygılarının karşılandığı koşullarda gerçekleşecektir. Ada'daki gerçeklerin gereği olan bu hedeften hiçbir koşulda vazgeçilmeyecektir. Türkiye, her halükarda Kıbrıs Türkü'nün refahının, güvenliğinin ve geleceğinin garantisi olmaya devam edecektir. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

"ACI TECRÜBELERLE ANLADILAR"

Bu minvalde Türkiye'nin, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmanın, Türk halkı ile Kıbrıs Türk halkının karşılıklı bağlılığının gücünü sorgulayanlar, ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını acı tecrübelerle anlamışlardır. Kıbrıs Türkü, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanlar beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli davamız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyor, Kıbrıs Türk Halkı'na barış, huzur ve mutluluklar temenni ediyorum."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz

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