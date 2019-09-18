Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin kredi ve burslarına zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, eğitim-öğretim bütçesini 16 kat arttırdıklarını belirterek, "10 milyar lira civarında aldık şu an 161 milyar liranın üzerine çıkardık." dedi.

Şu an üniversite öğrencilerine 500 lira kredi ve burs verildiğini söyleyen Erdoğan, yeni bir zam daha yapılacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"KATSAYI ADALETSİZLİĞİNİ BİTİRDİK"

"Tüm evlatlarımıza eğitim öğretim konusunda en iyi imkanları sağlama konusunda elimizden geleni yaptık. Eğitim öğretim-bütçesini 10 milyar lira civarında aldık, 161 milyar liranın üzerine çıkardık. 16 kat arttırdık. Eğitimde katsayı adaletsizliğini bitirdik. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz.

"SPOR SALONU SAYISINI 10 BİNE YAKLAŞTIRDIK"

Tüm okullarımızdaki toplam sayısı 3 bini bile bulmayan spor salonu sayısını 10 bine yaklaştırdık. Bir dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı okullara alınmayan Türkiye'den bugünkü eğitim öğretim odaklı okul seviyesine geldik.

"ÜNİVERSİTE SAYIMIZ 207'YE YÜKSELDİ"

Üniversite sayımız 76'idi 207'ye yükseldi. Öğrenci sayımız da 1,6 milyondan 8 milyona yükseldi. Almanya'da yükseköğrenim öğrenci sayısı 3 milyon biz de 8 milyon. Nitelik bakımından da bunu artırmalıyız.

"HER YILA ÜNİVERSİTE KURMAYI HEDEFLEDİĞİMİZDE BİZİ ELEŞTİRİYORLARDI"

Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak. İsteyen her lise mezunu gencimizin yükseköğrenime girmesinin altyapısını oluşturduk. Bundan yaklaşık 13 yıl önce ülkemizdeki her yıla üniversite kurmayı hedeflediğimizde birileri bizi eleştiriyordu. Fakir fukaranın Hakkari'den evladını İstanbul'a Ankara'ya göndermesi mümkün müydü? Ama biz ne yaptık imkanları yavrularımızın ailelerimizin ayağına getirmiş olduk.

"REKTÖRLERİ SIKI BİR İNCELEME SÜRECİN GEÇİRECEĞİZ"

Önümüzde rektör atamaları var. Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz

"KREDİ VE BURSLARA ZAM GELECEK"

Yurtlarda yatak kapasitesini 667 bine çıkardık, yurtlardaki kalitenin yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye attığımız tüm adımlara rağmen nüfusa bakıldığında üniversite sayısında hala mütevazı seviyede bulunuyor. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.

"VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TİCARİ OLARAK ÇALIŞIYORLAR"

Vakıf üniversitelerimiz ticari merkez alanına çekilmesini engellemek için hemen bir çalışma yapmalıyız. Adı vakıf ama bilimsel çalışmaları bırakmış öğrencisinin parasına bakıyor. Vakıf üniversitesinin patronlar kendi ceplerini nasıl dolduracak ona bakıyor. Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmış ticari olarak çalışıyorlar. Bizim vakıf üniversitelerinin patronu orayı doldurmak için gayret ediyorlar. Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız.

160 üniversite, Yüksek Öğrenim Kalite Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Mesleki eğitimin yeniden ele alınması ve gençler için cazip hale getirilmesi şarttır."