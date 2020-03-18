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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltildiğini belirterek, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz" dedi.

18.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"EMEKLİ MAAŞLARI 1.500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşının 1.500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz" dedi.

NAKDİ YARDIMLAR İÇİN 2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını belirten Erdoğan, "İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz" dedi.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi , Güncel

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