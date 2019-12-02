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Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.

02.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Sözcü Çelik, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti." dedi.

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Çelik, "Diyarbakır'daki oturma eylemine katılan aile sayısı her geçen gün arttı. Bu eylem her şeyden önce vicdan eylemidir. Biz de her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Anne yüreği çocuğuna sahip çıkmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SİYASİ TEMASLARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşeceğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Barış Pınarı Harekatı sürecinde en fazla karşı görüş beyan eden kişi Fransa Cumhurbaşkanı Macron oldu. Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğu bellidir, terörle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşması ile ilgili açıklama yapan Çelik, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatla tarihi bir adım atıldı. İki ülke arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok" dedi.

"MISIR, TÜRKİYE'YE KARŞI OLMAK İÇİN YUNAN TEZLERİNİ SAVUNUYOR"

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya tepki gösteren Mısır'a da cevap veren Çelik, "Mısır Türkiye'ye karşı olmak için Yunan tezleri doğrultusunda hareket ediyor." dedi.

İSRAİL'İN YENİ YERLEŞİM PLANI

Çelik, "İsrail Savunma Bakanı, El Halil kentinde yeni bir yerleşim yeri kurulması için projeyi onayladı. Bunun çok kötü bir neticesi var. Filistinlilere ait 50 bin konutun yıkılması gerekecek. Buraya koyulan her bir tuğla, şiddeti artıran bir adımdır. Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak kabul etmesi İsrail'i olumsuz anlamda cesaretlendirdi" dedi.

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Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel


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