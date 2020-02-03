Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı ardından Erdoğan ve Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye 'nin İdlib kentinde Suriye ordusunun saldırısı sonrası şehit sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

"BEDELLERİNİ ÖDETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan rejimin saldırılarıyla ilgili, "Bir taraftan da mülteciler ülkemize geliyor. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz. Ve bunları kendi yerlerinde Suriye'de nasıl islan ederiz çalışmasını yapıyoruz. Suriye içine 30-40 km uzaklığında bir briket ev yapıyoruz. Ve yerleştireceğiz. Rejim güçlerinin saldırısında ise 8 kişi şehit oldu. Bedellerini ise ödetmeye devam edeceğiz." dedi.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

İdlib'de Esed rejimine bağlı unsurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki çatışmada 5 asker ve 1 sivil personelimiz şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MSB olayın ardından yaptıkları açıklamalarda hain saldırıya karşılık verildiğini duyururken şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri belli olmaya başladı.

5 ŞEHİDİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen beş asker ve bir sivil personelden beşinin kimliği belli oldu. 5 kahramanımızın isimleri şöyle: Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Uzman Çavuş Uğur Kurt, Uzman Çavuş Serkan Deprem, Uzman Çavuş Halil Demir, Uzman Onbaşı Gökhan Orhan.