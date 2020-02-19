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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e harekat an meselesidir

Son dakika: AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin hain saldırılarında 13 şehit verdiğimiz İdlib olaylarına ilişkin, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir" dedi.

19.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, rejimin hain saldırılarında 13 şehit verdiğimiz 'e harekatın an meselesi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib açıklamaları şu şekilde:

"EN SERT ŞEKİLDE YANIT VERİYORUZ"

"Sadece sınır güvenliğimiz değil, aynı zamanda 83 milyon vatandaşımızın her birinin evinde huzurla uyuyabilmesi bakımından kritik öneme sahip Suriye'de, gerçekten destansı bir mücadele yürütüyoruz. Harekât bölgelerimize yönelik tacizlere en sert şekilde cevap veriyoruz."

"İDLİB HAREKATI ARTIK AN MESELESİ"

"Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça söylüyoruz. İdlib'de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya'da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da, masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir."

"İDLİB'İ REJİME BIRAKMAYACAĞIZ"

"Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız."

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AK Parti, İdlib, Politika, Güncel


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