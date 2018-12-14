Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye Konusunda Mutabakata Vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki liderin Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

İKİ LİDER SURİYE'DEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump görüşmesinde, ikili meseleler, güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ AKTARDI

Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, Türkiye'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.