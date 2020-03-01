Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin 5 Mart'ta Moskova'da görüşecek

İdlib 'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından merakla beklenen Erdoğan-Putin görüşmesi 5 Mart'ta Moskova 'da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde Esed Rejimi tarafından askerlerimize yapılan hava saldırısında 34 Mehmetçik şehit oldu. Bu acı haberin ardından Türkiye-Rusya arasında yaşanan gerilimle birlikte iki ülke liderinin ne zaman görüşeceği merakla bekleniyordu.

YER VE TARİH BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son gelişmelerin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. İki lider önümüzdeki hafta 5 Mart'ta bir araya gelecek. Görüşmenin yeri ise Rusya'nın başkenti Moskova olacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin 34 şehit vermesinin ardından Rusya'dan yapılan ilk açıklamada; Türkiye'nin askerlerin konumu konusunda kendilerine bilgi verilmediği ifade edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı açıklamada Rusya'ya konum bildirildiğini söyleyip Moskova'dan gelen açıklamayı yalanlamıştı. İki ülkenin lideri yaptıkları telefon görüşmesinde ise İdlib'de koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Putin'e "Türkiye'nin Esed rejimini askerlerimize yapılan saldırılardan doğrudan sorumlu tuttuğunu ve tüm rejim unsurlarının meşru hedefler olduğunu" söylediğini aktardı.