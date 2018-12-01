Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin'in Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

"İDLİB'LE İLGİLİ GÖRÜŞME YAPMAYI ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan, " İdlib'le ilgili görüşme yapmayı önemli buluyoruz. Kısa da olsa dar çerçevede İdlib'le ilgili atmamız gereken adımlar olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYATİ KONULARDA GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.