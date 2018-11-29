Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Görüşme Saati Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'de gerçekleşecek olan G-20 zirvesinde bir araya gelecek.

MÜNBİÇ KONUSU ELE ALINACAK

İki lider dün de telefonda görüşerek, ikili ilişkileri değerlendirmiş, Arjantin'de görüşme kararı almıştı. Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Donald Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile de 1 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek.

Erdoğan ve Trump

TÜRKİYE-ARJANTİN İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve iki ülke arasındaki ziyaret trafiğine yenisi eklenecek.

TÜRKİYE'Yİ 2011'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Arjantin eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner de 20-21 Ocak 2011'de Türkiye'yi ziyaret etti. Erdoğan, başbakanlığı döneminde 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehrin belirlendiği 125. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle 8 Eylül 2013'te Arjantin'i ziyaret etti.

Cristina Fernandez de Kirchner

Türkiye ile Arjantin arasındaki siyasi ilişkilerin temeli 1910'da Osmanlı Devleti ile Arjantin arasında ilk konsolosluk protokolünün imzalanmasına uzanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Arjantin ile 1926'da Roma'da imzalanan Dostluk Anlaşması ilişkilere resmiyet kazandırdı.