Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk sonuçları değerlendiriyor. Erdoğan, "2002 seçimlerinden bu yana AK Parti hep olduğu gibi açık ara birinci parti çıktı. . Kaybettiğimiz yerlerde yeteri kadarı başarı olamadık. Buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz. Doğudaki seçim sonuçlarını önemli görüyorum." dedi

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR OLGUNLUK İÇİNDE TAMAMLAMIŞTIR"

"Türkiye demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini yüksek katılımla sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarımızın şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimizi, mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum."

"AK PARTİ HEP OLDUĞU GİBİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİ"

"Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşması yaparak seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim. 2002 seçimlerinden bu yana AK Parti hep olduğu gibi açık ara birinci parti çıktı. MHP ile ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sonuçları çok önemli görüyorum. Birilerinin vatandaşlarımızın iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çekmişizdir. Bunlara çok açık net vurgu yaptım. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkaya alanlara iradesini teslim etmeyeceğini göstermiştir."

BEKA VURGUSU

"Genel hatları itibarıyla sonuçlar bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor. Beka meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum. Güneydoğu, Doğu ve diğer illerimizde mega bordlarda bunları görüntülü olarak hep yayınladık. Ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza ben teşekkür ediyorum."