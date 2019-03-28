Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "sürpriz bir programa" katılacağı bildirmişti. Erdoğan'ın "Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadeleriyle duyurduğu program başladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton; tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izleyerek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım."

"BU BEKA SEÇİMİ"

"Bu beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Kandil'den yönetilen bir süreci takip ediyoruz. Mehmetçiğimiz, polisimiz ciddi bir mücadele veriyor. İyi bir netice aldığımızı düşünüyorum."

"GBT'LERİ HAZIR TUTUYORUZ, SONUCA GÖRE ADIM ATACAĞIZ"

"Yatırımların olmamasının nedeni terör. Mardin bir medeniyetler şehri. 3 dinin bir arada olduğu yer. Biz AK Parti iktidarı olarak farklı dinin mabetlerini ihya edip kendilerine verdik. İnşa edip teslim ettik. Yöneticileriyle aramızdaki ilişkiler de çok farklı konumda. Mardin'de artık trafiğin yer altına alındığı imkanlar oluştu. Geçmişte neden yoktu? Devletten aldıkları parayı Kandil'e gönderiyorlardı. Şimdi karşı tarafın bir adayı var, teröre bulaşmış bir kişi. Biz kararlıyız. 3-5 sene bekleyemeyiz. GBT'leri (Emniyetin genel bilgi tarama sistemi) hazır tutuyoruz sonuca göre adımlarımızı atacağız."

YENİ ZELANDA SALDIRISI

"Dijital yolculuğun içinde gençlik var. Sizler öncü olmaya aday konumdasınız. Çanakkale'yi bilirsek kurtuluş mücadelemizin ne olduğunu anlarız. Çanakkale Boğazı başta olmak üzere burası geçilirse girilecek olan yer İstanbul'du. İstanbul öyle bir hedef ki. Konstantinapol olayını hazmedemeyişlerinin neden o. Ecdadımız buna imkan vermedi. İstanbul olayını unutmuyorlar, hazmedemiyorlar. Bu nedenle orada 51 Müslüman'ı ibadet esnasında şehit ettiler. Buna batı tepki gösterdi mi? 51 Müslüman camide ibadet esnasında şehit ediliyor. Şunu iyi bilmemiz lazım, dünyada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yapmamız gereken çok şey var."

SAVUNMA SANAYİSİ

"Sanatta, kültürde, ilimde, irfanda, teknolojide çok ileri noktaya gelmemiz lazım. İleri teknolojiyi yapamasaydık savunma sanayinde yüzde 20'yi yapabiliyorduk. Şimdi yüzde 70'e dayandık. O zamanlar ihracat yokken. Şimdi savunma sanayimiz yıllık 2.5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Buraya geldik. İnsansız hava aracı almak için oğul Bush'a söylemiştim. Durdu durdu 48 saatte istihbaratla bu işi başlatalım. İstihbarat da önemli ama İHA verin ki terör örgütlerinin bulunduğu koordinatları tespit edip vuralım. Bunu çalışalım dedi. Kongreden izin çıkmadı dediler. İsrail'den almışlardı bizden öncekiler. İsrail arıza yaptığında tamiratını yapmaz, parçasını vermez. Ne zaman biz İHA ürettik, hele hele SİHA ürettik, rahatladık. Terörle mücadelemiz farklı olmaya başladı. Şimdi üçüncü faza geçiyoruz, İHA'nın önemli bir boyutta olanını üretiyoruz. O üretildikten sonra bu işi çok daha güçlü yapacağız. iki tarafta 1.5'ar ton bombalar olacak."

YERLİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARI

"Türkiye'de üretilen birçok ürünün yüzde 85'i yerli ama nirengi noktası ithal. Gelin bunu Türkiye'de yapalım. Tüm mesele bir ülkenin evlatlarının yerlilik ve millilik meselesidir. Şöyle biraz gevşeme var, inşallah şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. Türkiye'nin bu sektördeki 5 önemli firması imzaları attı. İmzayı attınız, başlayın bakalım. Ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız. Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız. Bundan sonra süreç böyle."

"GOOGLE AMCAYA SORSA ÖĞRENECEK"

"Akıllı şehirlerle ilgili adaylarımız projelerini açıkladılar. Bakanlıklarımızın bu alanda attıkları adımlar var. Geçmiş şehircilik anlayışı geride kaldı. Millet kıraathanesi dedim CHP kumarhane anladı. Adam kıraathane nedir bilmiyor. Google amcaya sorsa 'kıraathane nedir' diye oradan görecek. Şu anda bugün batının birçok ülkesinde olmayan havalimanımız var. İstanbul'da şu anki havalimanının olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. İş adamları için bir bölümü ayıracağız, onları yine uçaklarıyla oraya insin diye."

ANKAPARK PROJESİ

"Ankapark'ı (Wonderland Eurasia) bugüne kadar 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti. (Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye) İşletmecileriyle konuşsanız da Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de bir meclis kararı almak üzere 23 Nisan akşamına kadar açık tutsanız. Bu fırsatı tüm gençliğimize verirsek hayır dualarını alırız. Bunun yapımına mimar mühendisler odası karşı çıktı. CHP'nin adayı olan zat da karşı çıktı. Nerede hayırlı bir iş yapıyorsanız hemen karşısına çıkıp 'istemezük.' İnşallah yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemizi bitiyoruz. 5 milyon cilt kitap olacak. 24 saat kütüphanemiz açık olacak. Burada da ikramlarımız olacak."

"HDP, PKK'NIN SİYASET KANALIDIR"

"HDP, PKK'nın siyaset kanalıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip çıkıyor kadın diyor ki sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık diyor. Bunlar akıllı bir siyasetçi olsa sırtını oraya dayasan bile söyleme. Demirtaş, biz bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceğiz diyor. Bu adamlar şirazesinden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamız lazım. Bir tanesi çıkıyor, Kürdistan'ad oylar HDP'ye batıda da AK Parti ile MHP'ye oy yok diyor. Ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsan beraberindekileri al defol Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesinde yaşa. Ankara, İstanbul, İzmir'de neden aday göstermediler. İttifak yaptıkları siyasi partileri zayıf düşürmemek için yaptılar. Bizim Cumhur İttifakı olarak her şeyimiz açık. MHP ile kurduğumuz ittifakın pazara kadar değil mezara kadar devamını sağlayacağız."

ÇÖZÜM SÜRECİ

"Çözüm sürecini Dolmabahçe'deki çalışma ofisime kanaat önderlerini davet etmek suretiyle yaptık. Bunları Güneydoğu'da çalışmalara gönderdik. Ama bunlar orada alınan kararlara sadık kalmadılar. Aldığımız kararların aksine hareket ettiler. Şu andaki malum zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı bunlarla bizimki birbirine benzer değil. Bundan sonra aramızda böyle bir ittifakı kurmak, zaten direk onlarla oluşan bir şey değildi. Kanaat önderleriyle yapmıştık."

DÖVİZ SALDIRISI

"Bütün bunlar batının başta ABD, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Son olarak döviz, faiz, kur bununla ilgili operasyon ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma konusunda. TL prim yaparken dolar ciddi manada düşmeye başladı. Biz bir defa kendimize güveniyoruz. Ekonomide iyi bir konumdayız. Uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, seçim zamanı 'Rapor yayınlamayacağız' demeye başladılar. Bundan önce yaptınız tutmadı. Bunların hepsi şu anda Türkiye'nin seçime giderken siyasi dayatmadır. Bu genel değil yerel seçim. Burada Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız."

HAL YASASI

"31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmediği takdirde gerekirse biz tanzim satışlar noktasında adımımızı atacağız. Bunu da Esnaf Sanatkarlar Birliği ile oturup konuşacağız. Onların hitap ettiği küçük marketler var. Zincir marketlerden öte küçük marketlerle bu adımı atarız. Onun için bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet hepimizin, bu millet hepimizin. Sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız Hal Yasası'yla da pazarlarda farklı bir adımı da atmış olacağız."

"HİZMETE BAKMAYIP İDEOLOJİK OY VERENLER VAR"

Diyarbakır'ın öncesini bilen biriyim. Kayyum arkadaşlarımıza çok teşekür ediyorum. Şimdiki adayımız da kayyum olan arkadaşımız. Yapılan yatırımlar, binalar... TOKİ'nin yaptığı binalar 17-18 bini buldu. Suriçi yeniden ele alındı. Daha yapılacak çok işler var. Derdimiz sadece Diyarbakır değil, Şırnak'a da böyle yaptık. Türkiye bu değişim dönüşümü yaşarken bunun farkında olmayanlar var. Oyunu verirken hizmete bakmayıp ideolojik yaklaşımda olanlar var. Bana hizmet getirmiyor, yakıyor, yıkıyor ben ona nasıl destek veririm. 13-14-15 yaşındaki kızlar Kandil'e kaçırıldı. Onları orada taciz ettiler. Biz evlatlarınızın sahibi olmaya gayret ediyoruz."

İŞSİZLİK

Yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum olumlu yönde değişecektir. Ben inanıyorum tek haneliye de kesinlikle inecektir.

AKŞENER'E: GEREKİYORSA CEZA DAVASI AÇACAĞIM

"Diğer partilere oy vereceklere terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Sözde İYİ Parti'nin başındaki kadın benim terörist vatandaşlarım diyor. Bununla ilgili Türkiye hukuk devleti, ben de kendisine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Sadece bununla bırakmayacağım. Cezai bir süreci gerektiriyorsa ceza davası da açacağım. bay Kemal ne dedi? Man Adalarını o ana kadar bilmezdim, sayesinde öğrendim. Man Adası iddiasıyla ilgili tazminat davasından gelecek 2,5 milyon lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım."