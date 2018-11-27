Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Ankara Dahil 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti gurup toplantısında İzmir belediye başkan adayının Nihat Zeybekci, Ankara belediye başkan adayının ise Mehmet Özhaseki olduğunu duyurdu.

İŞTE 20 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek

Ankara - Mehmet Özhaseki

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Çanakkale - Ayhan Gider

Çankırı - Hüseyin Boz

Çorum - Halil İbrahim Aşkın

Eskişehir - Burhan Sakallı

Hatay - İbrahim Gülay

İzmir- Nihat Zeybekci

Karaman - Mahmur Sami Şahin

Konya - Uğur İbrahim Altay

Mardin - Mehmet Vecdi Kahraman

Muş - Feyat Asya

Sakarya - Ekrem Yüce

Sivas - Hilmi Bilgin

Tokat - Eyüp Eroğlu

Trabzon -Murat Zorluoğlu

Uşak - Mehmet Çakın

Yozgat - Celal Köse

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

" Sancaktepe'de düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerimize Rabbim'den şifa niyaz ediyorum."

EGE VE DOĞU AKDENİZ KRİZİ

"Ülkemizi 12 mil meselesinde söz söyleyemez hale getirme gayretleri nafiledir. Buna engel olmak isteyenlere hadlerini bildirmekte kararlıyız. Mülteci akını karşısında tir tir titreyenler konu petrol, doğal gaz, siyasi rant olduğunda aslan kesiliyorlar. Şu anda 4 milyon, 4 buçuk milyonu ülkesinde barındıran bir Türkiye var. Diğer yanda ise botlarını şişlemek sureti ile Akdeniz'in, Ege'nin sularına gömenler var. Bu oyunlar artık karnımız yoktur. Ne Doğu Akdeniz'de, ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en ufak taviz vermeyeceğiz."

"KARADENİZ'İN BİR AN ÖNCE BARIŞ DENİZİ HALİNE GELMESİNİ İSTİYORUM"

"Karadeniz'de ise bir başka gerilim giderek tırmanıyor.Rusya ve Ukrayna arasındaki hadiselerin yeniden alevlenmiş olmasından gerçekten üzüntü duyuyoruz. Hem Rusya hem de Ukrayna'yı yakın dostu olarak gören bir ülke olarak Karadeniz'in bir an önce barış denizi haline gelmesini istiyorum."

Suriye konusunda ilkeli duruş sergileyen tek ülke biziz. DEAŞ bahanesiyle Suriye topraklarında herkes çıkar peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve terör örgütüne ağır darbe vurduk. DEAŞ balonunu Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. Dev aynasında gösterilen DEAŞ'ın nasıl bir proje olduğu Türkiye'nin sahaya girmesiyle görülmüştür. İslam'ın başındaki en büyük dert olan bu örgütü biz çökertmeye başladık. Suriye'de DEAŞ yoktur, DEAŞ görüntüsü altında ülkeyi karıştırmak için yedekte bekletilen donatılan bir takım küçük çeteler vardır."

"TEPKİSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Bir başka oyunda sınırlarımızda oynanmaktadır. PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi Türkiye'dir. Silahlandıranların derdi terörle mücadele değildir. Tepkisiz kalmamız mümkün değil. Kandil'dekilerin başına ödül koyanlar onlardan emir alanlarla iş tutuyorlar."

"MGK'DA ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

"MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır. Teröristlerin önünden çekildikleri takdirde yanımızda olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

"Geçtiğimiz cumartesi 40 belediye başkan adayını paylaştık. 20 adet büyükşehir ve il belediye başkanımızın ismini kamuoyuna açıklayacağız. Ardından MGK toplantımıza başkanlık edip değerlendirme yapıp önemli kararlar alacağız. Güney Amerika dönüşü kalan adaylarımızı, ilçe ve belde adaylarımızı açıklayacağız."

"GÜN FIRSATLARI DEĞERLENDİRME GÜNÜ"

"Ekonomide yaz aylarında maruz kaldığımız saldırıların etkilerini siliyoruz. Seçim ikliminin bu olumlu gidişi engellemesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimlerin bekle gör politikasına devam ettiklerini görüyoruz. Gün fırsatları değerlendirme günüdür. Uluslararası yatırımcıların ilgisi örnek olmalıdır. Aralık ayında çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Turist sayısı 40 milyonu aşıyor, rekor üzerine rekor. Hala tereddütte kalmak bizim insanımıza yakışmıyor. Aralık itibariyle yeni bir istihdam ve yatırım seferberliği başlatarak 2019'a iyi bir giriş yapacağız."

SEÇİM MANİFESTOSU GELECEK AY

Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. 2019'da gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi yalanlarla değil. Belediye hizmetinin manisi olmaz. telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir. Bu ana muhalefet rahatsız oluyor söyleyince. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda muslukları akmayan İstanbul'u CHP'den almıştım. Gazetelerin maske dağıttığı İstanbul'u CHP'den almıştım. Neden rahatsız oluyorsun, bunları konuşmayacak mıyız? Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlar varsa kusura bakmasından onlarla yürümeyiz. Bu işleri yapamayan belediye başkanı koltuğun işgalcisidir."

"BEŞİKTAŞ, KADIKÖY TÜRKİYE GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR"



Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir."