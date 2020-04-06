Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı bugün 15:18'de Huber Köşk'ünde video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiği ifade edildi. Kritik toplantıda ayrıca terörle mücadele ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"PARA İLE MASKE SATIŞI YASAKTIR"

Para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Devlet olarak biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız. Çalışanlar ve görevli olanlar dışında insan hareketliliğini en aza indireceğiz. Bu musibbetten hep birlikte kurtulacağız. Test sayısında 20 bini geçtik. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi noktasında bir sıkıntımız yoktur. Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir

PANDEMİ HASTANELERİ 45 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK

Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de hastane yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz. Buraları halkımıza sunacağız. Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ve ABD'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

Kredi garanti fonunun destek ve kapasitesini arttırdık. Vergi sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara yenisini ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Salgının ardından dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.