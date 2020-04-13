Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sorumluluğu üstlenmesini takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmedik. Kendisi görevine devam edecektir" dedi.

Erdoğan ayrıca, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyar 612 milyon lira bağış gerçekleştiğini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı pençesine alan bu salgının, sağlık, gıda, güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz. Ülkemiz uluslararası alanda takdir edilen olumlu yönde ayrışma içerisindedir. Hastalığın tedavilerinde, hastane, doktor, personel, malzeme, ilaç gereç gibi hususlarda iyi durumdayız, hiçbir eksiğimiz yoktur.

"RAKAM 39 MİLYONA ÇIKACAKTIR"

Ücretsiz maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. 83 milyonluk bir ülkede böylesine büylük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Mutlaka aksaklıklar oluyordur. Önemli olan aksaklığın yokluktan kaynaklanmamasıdır. Pekçok ülkede maske gibi en basit ürünlerin bırakınız tüm vatandaşlara dağıtımını, sağlık personeline temininde zorluk çekiyor. Bu bakımdan hamdedecek bir konumda bulunuyoruz. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Bugüne kadar eczanelerden dağıtılmak üzere 32 milyon vatandaşımıza sağlık bakanlığı tarafından doğrulama kodu gitmiştir. Bu rakam perşembe günü 39 milyona çıkacaktır.

"VAKA ORANIMIZ AŞAĞI YÖNLÜ"

Hastalığın seyrinde tadavi için kullanılan kimi ilaçların hammaddesi alınarak ülkemizde üretimi konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Sağlık kuruluşlarımız teşhis, tedavi, yoğun bakım üniteleri olarak salgınla başa çıkacak kapasitededir. 81 ilimizde 240 bin yatağa sahibiz. Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip ülkesi Almanya'da bile bu rakam 30'u bile bulmuyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı iki hastane kuracağımızı ifade etmiştim. Bunların çalışmalarına başladık. Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizi ilk kısmını 20 Nisan, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta açıyoruz. Pendik Araştırma Hastanesi de hasta kabulüne başlamıştır. Günlük toplam test sayısında dünya sıralamasında en başlardaki grupta yer alıyoruz. Testte toplamda 410 binin üzerine çıktık. Test oranımız, vaka oranımız hamdolsun aşağı yönlü. Ölüm oranının düşüklüğü bakımından da ön sıradayız. Şu ana kadar taburcu hasta sayımız 5 bine yaklaştı.

Türkiye salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ülkemizi mücadelede örnek gösteriyorlar. Bizden destek isteyen her ülkenin çağrısına imkanlarımız nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz.

"TEDBİRLERİ SÜREKLİ GÜNCELLİYOR GELİŞTİRİYORUZ"

Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın, bu söze uygun şekilde elimizdekilerini tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde de bu desteği devam ettireceğiz. İlaç ve ilaç hammaddesi konusunda ülkemize katkı veren dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bilim insanlarımızın ve ilgili kurumlarımızın değerlendirmeleri ışığında aldığımız tedbirleri sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz.

"BAHÇELİ'YE ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli'yi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"İŞTEN ÇIKARMALARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

İstihdamı korumak, emeklimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, ünetimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Cumartesi-pazar günü Vefa Sosyal Dayanışma gruplarının nasıl ev ev dolaştıklarını gördünüz. Fırınlarımız kamyonetleriyle nasıl vatandaşlarımıza ulaştığını gördünüz. İstanbul genelinde 350 bin araç bu çalışmalarıyla halka ulaştı. 4,5 milyona yakın vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. 3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçiyoruz. Kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk.

Kısa çalışma ödeneğine yapılan 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Ücretsiz izne çıkarılmış olan çalışanlarımıza da aylık 1170 TL maaş desteği vereceğiz. Esnafımız için önemli olan 25 bin lira limitli ticari kart vasıtasıyla 1,5 milyar liralık ilave kaynakla 67 bin esnafımızın hizmetine sunuldu. İşe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı. Süreci tamamlanan 35 bin firmaya 30 milyara yakın finansman tahsisi yapıldı. Geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla bu pakete yapılan başvuruların tahsisleri başladı. Kamu bankaları, kurumsal ve ticari işletmelerin yaklaşık 21 milyar liralık borcunu öteleyerek piyasayı rahatlattık. 800 bine yakın vatandaşımızın konut, ihtiyaç, araç kredisi, kredi kartı borcu da talepleri üzerine kamu bankaları tarafından ötelendi.

Çiftçilerimizi hayvan yetiştiricilerimizi, gıda sektöründe faaliyet yöneten firmaları desteklemek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Hazine'den ekilebilir olan yerleri tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı. Tarım ve gıda ürünleri sıkıntısından Türkiye'nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi imtihan ermiyor. Üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz.

Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta, ortaya çıkan yükü adil bir şekilde paylaşmakta kararlıyız. Gazi Mustafa Kemal'in İstiklal Harbi'nde çıkardığı Tekalifi Milliye emirlerine milletimiz sahip çıkarak fedakarlık yapmıştı. Biz bize Yeteriz yardım kampanyasına milletimiz aynı asil tavrı gösteriyor. Şu ana kadar 1 milyar 612 milyon lira olmuştur. Buradan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

"SOYLU'NUN İSTİFASINI KABUL ETMEDİK"

İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek. 17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.