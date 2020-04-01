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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir

Son dakika: Koronavirüs salgınıyla ilgili AK Parti il başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir" ifadelerini kullandı.

01.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, koronavirüs ile ilgili alınan kurallara uyulmaması halinde daha sıkı tedbirlerin geleceğini dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına tepki göstererek, "Devler içinde devlet olmanın bir manası yoktur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranları salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Amacımız bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tespit edilen aksaklıklar ve eksiklikler yetkili mercilere bildirilerek önlem alınması sağlanmalıdır. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatının örnek ve öncü olması gerekiyor.

GÖNÜLLÜ KARANTİNA

Milletimizden mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Tedbirlere riayeti en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes kendisini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI HAKKINDA

Şimdilik şehirler arası ulaşımı kısıtladık. İhtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer uygulamayı devreye alabiliriz. Eğitimi, internet ve televizyon yoluyla uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Kamu ve özel sektörde uzaktan çalışma sistemine geçtik. Alınan kararlardan etkilenen kesimler için çeşitli paketler hazırladık. Ayrıca bir yardım kampanyası başlattık. Burada toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

İMAMOĞLU'NUN BAĞIŞ KAMPANYASINA TEPKİ

Bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlıyız. Burada toplanan meblağlar, çok küçük bir tutarı ifade eder. Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz vasıtasıyla yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor.

"AĞZINDAN ÇIKANIN KULAĞININ DUYMASI LAZIM"

Biz bugün bir olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış ana muhalefetmiş gibi bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız? Şu anda devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar, sağlık teşkilatlarımızla, içişleri teşkilatımızla, jandarmamızla, askerimizle atmış olduğumuz adımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Ağzından çıkanın kulağının duyması lazım. Duymuyorsa milletimiz bunun cevabını verir. Biz tüm hassasiyetimizle, dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar şimdi sayısı niye az diye konuşmaya başladı.

"MASKE ÜRETİMİNDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

Zorunlu olmadıkça evden çıkmayarak, temizliğimize dikkat ederek bu musibetin üstesinden geleceğiz. Fedakarca görev yapan sağlık personeline, güvenlik güçlerine herkese teşekkür ediyorum. Maske üretiminde okullarımızdan MSB'ye kadar sektörün içinde yer alan kurumlara kadar yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Hem ülkemizde hem dost ülkelerin taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tulum, eldiven üretiminde yoğun bir çalışma içindeyiz.

"BU FEDAKARLIKLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Ülkemizi hedef alan hain saldırılara karşı vatan savunması yapan tüm kahramanlara şükranlarımı ifade ediyorum. Gerek Irak'ın kuzeyinde, gerek Libya'da, gerek Barış Pınarı bölgesinde verilen mücadele her şeyin üzerindedir. Bu fedakarlıkları asla unutmayacağız. Ülkemiz son 7 yılda nice saldırıya göğüs gerdi. Bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Türkiye'nin huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için sabredecek, hazırlık yapacak, vakti geldiğinde atılımı da yapacağız."

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Politika, Güncel

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir

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