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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışlarına 15 gün süre ara verildiğini açıklayan Erdoğan, "20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz" dedi.

03.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışlarına 15 gün süre ara verildi. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi tüm toplu alanlarda herkesin maske takması zorunlu hale getirilecek. Tüm kamu alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanları:

Türkiye'deki kovid19 hastalarının veya hastalığı bulaştıranların önemli bir bölümünde Avrupa ve Amerika seyahatinin olması düşündürücüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır.

"TÜRKİYE VAKA TESPİTİNİ VE TEDAVİSİ BAŞARILI ŞEKİLDE YÜRÜTTÜ"

Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Hastalığın görülmesinin ardından da ülke genelinde vaka tespitini ve tedavisini çok başarılı şekilde yürüttü.

Ülkemiz toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkeler tarafından daha iyi yerdedir. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın, yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır.

"SALGIN TEHDİDİ GEÇENE KADAR KURALLARA HARFİYEN UYMALIYIZ"

Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde net ihracatçı konumda olmamız da ülkemize net avantaj sağlıyor. Türkiye bu krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır.

Bilim Kurulumuz hastalığın dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimini an be an tahlil ediyor. Buna göre alınması gereken tedbirler de Bilim Kurulumuzu tarafından belirlenerek tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor.

"HER BİREY KENDİ KARANTİNASINI OLUŞTURMALIDIR"

Biz de bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyoruz.

Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara uyma konusunda hassasiyet gösterdiğini biliyorum.

Bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları zorunlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor.

Daha önce şehirler arası toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabii tutuyorduk.

ALINAN TEDBİRLER

Salgınla ilgili mücadelede attığımız adımlara bu gece yenisi geliyor. Ülkemizin 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ı araç giriş çıkışlarına kapatıyoruz. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışlarına 15 gün süreyle ara verildi.

Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz

Pazar yerleri ve marketler gibi tüm toplu alanlarda herkesin maske takması zorunlu hale getirilecek. Tüm kamu alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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