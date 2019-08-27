Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren ikili görüşmenin ardından Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki liderin konuşmalarında en çok yer verdikleri konu, görüşmenin odak noktası olan İdlib'di. Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık" derken, Erdoğan "Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz" ifadesini kullandı.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GİDEREK DAHA DA GÜÇLENİYOR"

Basın toplantısında sözü ilk alan ev sahibi Putin'in konuşmasından satır başları şunlar:

"İki ülke ilişkileri giderek daha da güçleniyor. Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir. Akkuyu nükleer santrali ve Türkakımı projesi Avrupa'nın enerji ihtiyacına cevap verecek. Vize rejimi konusunda adımlar atmaktayız."

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYULMALI"

"Astana toplantısı için Eylül'de Ankara'ya davetliyiz. Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir. İdlib'deki durumdan kaygılıyız, burası teröristler için bir barınak olmamalı. Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık. İdlib'deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik. Ek tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı."

"S-400 DAHİL OLUMLU ADIMLAR ATIYORUZ"

Rus liderin kendisine teşekkürünün ardından sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "S-400 teslimatı dahil olumlu adımlar atıyoruz. Havacılık festivalinde Rus dostları ağırlamak istiyoruz" dedi.

ERDOĞAN, REJİM SALDIRILARINI VURGULADI

Erdoğan'ın İdlib hakkında sözleri ise şöyleydi:

"Sayın Başkan'la Suriye'de yaşanan gelişmeleri, İdlib özelinde tüm boyutlarıyla ele aldık. İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı. Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez. İdlib için Astana ruhuna uygun çalışmalıyız. Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz."

GÜVENLİ BÖLGE SORUSUNA YANIT

ABD ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge hakkındaki soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an evvel yerine getirmelerini bekliyoruz. Sınırdan tacizler sürüyor, eli kolu bağlı duramayız" dedi.

Putin de aynı soruya, "Türkiye'nin mülteciler konusundaki yükü büyük. Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır. Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye'nin meşru hakkıdır" cevabını verdi.