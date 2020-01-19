Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya anlaşması Yunanistan'ı çıldırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya 'nın başkenti Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Libya gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Yunanistan 'ın darbeci Hafter'i çağırmasına ilişkin, "Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma, Yunanistan'ı çıldırttı" dedi.

"GÖRÜŞMENİN HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Tabi öncelikle Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma, malum Yunanistan'ı çıldırttı. Serrac, BM tarafından tanınmış lider konumunda. Hafter'in bir kıymeti harbiyesi yok. Yunanistan da Hafter'i davet etti. Bu görüşmenin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yok. Hafter Almanya'da neler söyleyecek, hepsini orada göreceğiz. Ancak Yunanistan oyunu yanlış oynuyor, attığı adımlar doğru değil, bu sürece iyi başlamadı" şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ELEŞTİRİ

Libya'daki olaylara uluslararası toplumun gerekli ehemmiyeti göstermediğini dile getiren Erdoğan, "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir" ifadelerini kullandı.

HAFTER YUNANİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Darbeci general Halife Hafter, Berlin Konferansı öncesi görüşmelerde bulunmak üzere, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmişti. Hafter, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmüştü.

YUNANİSTAN DAVET EDİLMEDİ

Libya Konferansı'na, Türkiye baş davetli olarak barış görüşmelerinde yer alırken Yunanistan, Berlin'e davet edilmemiş ve Yunan yönetimi bu konuya tepki göstermişti.

Yunan yöneticilerden Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir televizyon programında, "Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlamıyoruz" sözleriyle rahatsızlığını dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti. UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

ATEŞKESİ KABUL ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrılarını reddederek askeri operasyonlara devam edileceğini açıklayan darbeci Hafter'e bağlı güçler, geri adım atarak ateşkesi kabul ettiklerini duyurmuştu. Hafter'in Sözcüsü Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetmişti.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.