Son dakika: Erdoğan, Libya'da geçtiğimiz günlerde 2 şehit verdiğimizi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara 'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Libya'daki saldırılarda 2 şehit verdiğimizi açıkladı.

"2 TANE ŞEHİDİMİZ VAR"

Libya'daki son duruma ilişkin Erdoğan, "Muhalefetin ne dediği de beni ilgilendirmiyor. Rakam da veririm, sayı olarak da söylerim. Bay Kemal kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor. Bizim Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu?" ifadelerini kullandı.

FOX MUHABİRİNE SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki gelişmeler için "Bir kaç şehit var ifadeniz muhalefetin tepkisini çekti. Bu eleştirilere yanıtınız ne olacak?" sorusunu yönelten Fox muhabirine tepki gösterdi. Bir süre duraklayan ve muhabire bakan Erdoğan, "Fox önce ciddi gazete olsun, yalan yanlış haber yapmasın" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde, İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi birkaç şehidimiz var. Birkaç şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamaları muhalefet tarafından tepki çekmişti.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Sınırımıza kadar dayanan koronavirüs hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu adımı atmak zorundayız. İran'la ilgili aldığımız karar da bunun neticesidir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Çin'de gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyeti korumak zorundayız. Bu Irak olur, İtalya olur. Neresi olursa olsun, tedbirleri almak zorundayız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok" şeklinde konuştu.

İDLİB AÇIKLAMASI

İdlib'de meydana gelen çatışmalarda 4 farklı günde toplamda 16 şehit vermemize sebep olan Esed rejiminin yaptığı hava saldırıları sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın hava desteği verdiğini söyledi. Erdoğan, "İnkar etseler de yaptıklarını biliyoruz" dedi. Erdoğan sözlerine, "Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var. İdlib meselesini süratle çözmemiz gerekiyor. Rusya rejime hava dahil en üst düzeyde destek veriyor. Bizim burada 911 kilometre sınırımız arken biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bütün tacizler ve sınıra göç hareketi karşısında eli bağlı durmayız. Rus heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron'la aynı şekilde Merkel ve sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim için Putin'le belirlediğimiz tarih en geç 5 Mart'ta sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir" şeklinde devam etti.