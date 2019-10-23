Cumhurbaşkanı Erdoğan, taburcu olan MHP liderine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli, 14 Ekim günü partisinin Genel Merkez binasına giderek mesaiye başlamıştı.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra 21 günlüğüne evinde istirahate çekilmişti.

BAHÇELİ'DEN YENİ İMAJ

21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşılarken, Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.