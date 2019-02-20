Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"MİLLETİMİZ BUNUN HESABINI 31 MART'TA SORACAKTIR"

Bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu'nun özel avukatlığını yapan birini aday olarak gösteriyor. 15 Temmuz'da en büyük bedeli ödeyen ilçede bu şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret değil mi?

HDP- CHP omuz omuza. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta soracaktır.

"BUNUN ADI İTTİFAK DEĞİL İLTİHAKTIR"

Yarın Cumhur İttifakının kuruluşlunun 1. yıl dönümü. saldırılara baktığımızda bu ittifakın ne kadar isabetli olduğunu gördük.

Zillet ittifakı FETÖ'sünden PKK'sına hepsini kimi bulursa hepsini aynı çuvala koydu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. terör örgütlerine iltihaktır.

Türkiye'yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdık. Ankara'da 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz. Ankara son 16 yılda savunma sanayinin de başkenti, kalbi konumuna geldi.

"KANAL ANKARA'YI ŞEHRİMİZE KAZANDIRIYORUZ"

Ankara'ya 13 millet bahçesi yapacağız. CHP bunlardan anlamaz. Ben kıraathane diyorum onlar kumarhane anlıyor.

Kanal Ankara'yı şehrimize kazandırıyoruz. Çocuklara özel çocuk köyü yapıyoruz.

Bizim rotamız millet. Gayemiz hizmet. Siyasetimiz gönülleri kazanma siyasetidir. Son 16 yılda her alanda ülkemizi rekorlarla tanıştırdık.

İşçimizi, emeklimizi, askerimizi, polisimizi, çiftçimizi gözeten 82 milyonun refahı için çalışan bir kadro kurduk.

"SENİN DÖNEMİN YOKLUK KUYRUĞUYDU, BİZDEKİ İSE VARLIK"

Diyorlar ki tanzim satış için kuyruk oluştu. Senin dönemindeki kuyruk Bay Kemal yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise varlık. Her şey var. Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağıya iniyor. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi yola devam ederiz.

Milletimizin karşısına yeni projelerle çıkıyoruz.

20 bin öğretmen atamasını bu ay içinde yapmıştık. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız.

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.