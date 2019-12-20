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Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya dönüşünde gazetecilerin, yerli otomobilin tanıtımı ile ilgili sorduğu soruya, "27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" şeklinde cevap verdi.

20.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobilin tanıtım tarihiyle ilgili sorduğu soruya, "Ön gösterimi 27 Cuma günü 'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" şeklinde yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİLİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin ilk görüntülerine yer verdi.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği fotoğraflar şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANACAK

Yerli otomobilin Türkiye'nin beğenisine sunulmasına sayılı günler kaldı. TOGG, yerli aracın yürüyen prototipini 27 Aralık'ta düzenlenecek bir toplantıda gösterecek. Yerli otomobilin tanıtım toplantısında, aracı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanması bekleniyor.

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Son dakika: Erdoğan tanıtım için tarih verdi, yerli otomobilin ilk görüntüleri servis edildi

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