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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Soçi mutabakatına bağlılık teyit edildi.

09.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan-Putin görüşmesinde ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırılmıştır" denildi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi

Vladimir Putin, Rusya, Güncel


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