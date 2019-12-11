Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

LİBYA SORUNU

Libya'da Türkiye'nin desteklediği ve BM tarafından ülkenin tek resmi hükümeti sayılan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı çeşitli askeri müdahalelerde bulunan ve Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter güçlerinin Rusya'dan destek görmesi gündemdeydi.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter güçlerine karşı gerekirse Türk askerinin Libya'ya gidebileceği mesajını vermişti. Erdoğan, konuyu Rus lider Putin ile görüşeceğini ifade etmişti.