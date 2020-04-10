Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da video konferans yöntemiyle gerçekleşecek Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak.

10.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:32

Türkiye 'de görülen koronavirüs salgınıyla mücadelede ne söyleyeceği en çok merak edilen isimlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bu süreçte çalışmalarını İstanbul'dan yürüten Erdoğan, bir kez daha kameralar karşısına geçecek.

TÜRK KONSEYİ TOPLANTISI'NDA KONUŞACAK

Gönüllü karantina sürecinde bakanlar ve kurmaylarıyla video konferans üzerinden görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı'nın saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın bu konuşması süreçteki diğer toplantılar gibi video konferans üzerinden olacak.

İL BAŞKANLARI VE BELEDİYE BAŞKANLARINA DA AYNI ŞEKİLDE HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Partili belediye başkanları ve AK Parti il başkanlarına da video konferans yöntemiyle hitap etmişti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30’da Türk Konseyi Toplantısı’nda konuşacak
Etiketler: Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:26: Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 13:26: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Haber 13:26: Eceabat Halk Eğitim Merkezi ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor - Haber 13:26: Vali Şahin, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümüne ilişkin video paylaştı - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler