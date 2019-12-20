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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simit Sarayı iddialarıyla ilgili Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü aradığını ve Genel Müdür'ün kendisine "Böyle bir kararımız yok" dediğini belirterek, konunun kapandığını söyledi.

20.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı alacağına dair söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konunun kendisine iletilmesiyle Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin 'ı aradığını ve Aydın'ın "Böyle bir kararımız yok" dediğini söyleyerek konunun kapandığını belirtti.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Böyle bir şey olduğunu bana arkadaşlarım söyledi. Arkadaşların konuyu iletince Genel Müdürü aradım. Genel Müdür, 'Böyle bir kararımız yok' dedi, iş kapandı."

"TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı alacağına dair iddialara "Benim bunu tasvip etmem mümkün değil" demişti.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Bankası'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunduğu iddia edilmiş ve kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat BankasıSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'na ortak olmasını tasvip etmem mümkün değil

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı

Ziraat Bankası, Aydın, CEO, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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